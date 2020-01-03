البنتاغون وافق على إرسال نحو 3000 جندي إضافي للشرق الأوسط كإجراء احترازي

ذكرت وكالة "رويترز"، أنّ "​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) وافق على إرسال نحو 3000 جندي إضافي إلى ​الشرق الأوسط​، كإجراء احترازي في ضوء تصاعد التهديد". وكانت قد أعلن "البنتاغون" في بيان، بوقت سابق اليوم، "اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعمليّة على العراق، تمّت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب"، لافتًا إلى "أنّنا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيّين في الخارج". وشدّد على أنّ "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيّين الأميركيّين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي".

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