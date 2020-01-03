باريس تدعو إيران إلى تجنب أي رد فعل على مقتل سليماني









اسماء السيد - باريس: دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان إيران الجمعة إلى تجنب أي رد فعل على مقتل الجنرال سليماني في ضربة أميركية في العراق، الأمر الذي سيؤدي إلى "أزمة انتشار نووي خطيرة"، وفقًا لبيان صادر عن وزارته.

وقال الوزير "تدعو فرنسا كل طرف إلى ممارسة ضبط النفس وإيران لتجنب أي إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، أو أن يؤدي إلى أزمة انتشار نووي خطيرة. أطراف اتفاقية فيينا (بشأن برنامج إيران النووي لعام 2015) يجب على وجه الخصوص أن تظل على تنسيق وثيق لدعوة إيران إلى العودة بسرعة إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها النووية والامتناع عن أي عمل آخر يخالف ذلك".

