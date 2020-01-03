غوتيريش: العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج









اسماء السيد - الامم المتحدة: قال الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الجمعة في بيان، غداة اغتيال القائد العسكري الايراني قاسم سليماني في اعتداء أميركي في بغداد، ان "العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في الخليج".

ودعا الامين العام "القادة الى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس" في هذا الظرف المتوتر، في وقت دعت فيه السلطات الايرانية الى الانتقام من قتلة سليماني.