سفارة واشنطن في بيروت تدعو مواطنيها للحذر من تبعات التوتر في العراق

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):

أصدرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان "تنبيها أمنيا" للمواطنين الأمريكيين المتواجدين داخل الأراضي اللبنانية، حذرتهم فيه من خطورة التوترات المتصاعدة في العراق والمنطقة بأسرها.

وحثت السفارة الأمريكية ببيروت - في بيان لها مساء اليوم - المواطنين الأمريكيين في لبنان، على التزام درجة عالية من الحيطة والحذر واليقظة.

وتضمن التنبيه الأمني مجموعة من الخطوات العملية من بينها ضرورة المتابعة المستمرة لما يصدر عن السفارة من خلال موقعها الألكتروني على شبكة الإنترنت وكذلك وسائل الإعلام اللبنانية والدولية للوقوف على أي تطورات قد تحدث، واليقظة لدى التواجد في الأماكن التي يرتادها أشخاص من جنسيات غربية، ووضع خطة للتعامل في ضوئها مع الأوضاع الطارئة التي قد تطرأ.

وكان قد قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي بـ "الحشد الشعبي" العراقي وثيق الصلة بإيران، في ضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة طائرة من دون طيار استهدفت السيارة التي كانت تقلهما بالقرب من مطار بغداد الدولي.