استكمال رصف طريق "عزب القصر- الدهوس" بمركز الداخلة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، دعم مشروع رصف طريق "عزب القصر- الدهوس" والمتوقف منذ فترة زمنية، بمبلغ ٥ ملايين جنيه من اعتمادات المحافظة، نظرًا لأهميته وربطه القرى ببعضها، بطول ٢٨ كم، جرى الانتهاء من رصف ١٤ كم منها فقط.
جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية بمركز الداخلة، اليوم، للوقوف على مستوى الخدمات والمشروعات الجاري تنفيذها بالمركز.
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