محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أصيب عاملين بالاختناق اليوم الجمعة، إثر استنشاقهما غاز الكلور المتسرب من محطة صرف صحي كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة، عاملين مصابين بالاختناق نتيجة تسرب كلور من محطة صرف صحي كوم حمادة المركزى.
وتبين ان المصابين هم كل من رجب فتحي، 33 سنة، عامل تشغيل، وأحمد ممدوح 36 سنة، عامل نقل ماكينات، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما وحالتها مستقرة.
حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر اختناق عاملين داخل محطة صرف صحي بالبحيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.