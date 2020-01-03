اختناق عاملين داخل محطة صرف صحي بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:

أصيب عاملين بالاختناق اليوم الجمعة، إثر استنشاقهما غاز الكلور المتسرب من محطة صرف صحي كوم حمادة، بمحافظة البحيرة.

استقبل مستشفى كوم حمادة العام بالبحيرة، عاملين مصابين بالاختناق نتيجة تسرب كلور من محطة صرف صحي كوم حمادة المركزى.

وتبين ان المصابين هم كل من رجب فتحي، 33 سنة، عامل تشغيل، وأحمد ممدوح 36 سنة، عامل نقل ماكينات، وجرى تقديم الإسعافات اللازمة لهما وحالتها مستقرة.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.