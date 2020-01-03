بالصور.. الدفاع المدني ينقذ كلبًا عالقًا أسفل بوابة كلية التجارة ببورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

أنقذ رجال الحماية المدنية ببورسعيد، مساء اليوم الجمعة، كلبًا عالقًا أسفل باب حديدي بكلية التجارة، في مدينة بورفؤاد.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغًا، بوجود كلب عالق أسفل الباب الحديدي لكلية التجارة في بورفؤاد، وذلك أثناء محاولته المرور من أسفل الباب.

توجه رجال الإطفاء إلى مكان البلاغ، وأنقذوا الكلب، وتمكنوا من إخراجه من أسفل الباب، في الوقت الذي وجه فيه عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسائل شكر لرجال الحماية المدنية لسرعة استجابتهم.