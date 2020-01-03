استكمال خط الصرف الصحي بقرية عزب القصر بالوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، لقاءًا جماهيريًا مع المواطنين، بمسجد قرية عزب القصر بالداخلة، للوقوف على أهم المشكلات والعمل على حلها.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد الفحام، رئيس الوحدة المحلية لمدينة الداخلة وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

ووجه الزملوط، بمنح مشروع الظهير الزراعي بالقرية ماكينة توليد كهرباء، للبدء في العمل بالمشروع، كما وجه باستكمال خط الصرف الصحي المتوقف بعين الدير الذي يصل طوله ١.٥ كم من اعتمادات المحافظة، بعد عرض المقايسة والتكلفة، موضحًا أن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي تجري حسب الكثافة السكانية بكل قرية.

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وقرر الزملوط، السماح بالبناء وارتفاع المباني بالقرية حتى ٤ طوابق، مع الالتزام بعرض الشارع وخطوط التنظيم.

وكلف الزملوط، مدير الإسعاف بعمل خطة لتوزيع الإسعاف الطائر حسب الأولوية والأهمية.

وخلال اللقاء استعرض المحافظ مشروعات القرى النموذجية والجذب السكاني التي تخطط لها المحافظة، ونفذتها على أرض الواقع بمختلف مراكز المحافظة.