بعد إغتيال قاسم سليماني، من هو إسماعيل قاآني القائد الجديد للحرس الثوري الإيراني ؟

عين المرشد الإيراني، علي خامئني الجنرال إسماعيل قاآني قائدًا جديدًا لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني خلفًا للقائد قاسم سليماني.
والجنرال إسماعيل قاآني يعتبر الرجل الثاني بعد القائد قاسم سليماني في الحرس الثوري، وتميز بتصريحاته الداعمة للمقاومة سيما في سوريا ولبنان وفلسطين.
وقال في تصريحاتٍ سابقة له إن "كل الذين يقفون معنا اليوم هم في الواقع جاءوا للوقوف تحت العلم الإيراني، وهذه تعد نقطة قوتنا الإقليمية الفاعلة والحقيقية في منطقة الشرق الأوسط، التي يفتقدها أعداؤنا".
وتصفه وسائل إعلامٍ عديدة، بأنه الرجل الصلب الذي لا يختلف كثيرًا عن الجنرال قاسم سليماني، وله من الخبرة الكافية بشأن التعامل مع جبهات القتال المختلفة.
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