حسن نصرالله : "القصاص مسؤوليّة كل المقاومين"

وكالات - دعا الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله اليوم، الجمعة 3 جانفي 2020، إلى "القصاص من قتلة" الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أميركية في العراق.

وقال حسن نصرالله في بيان "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على إمتداد العالم".