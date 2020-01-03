رئيس وزراء العراق: الضربة الجويّة الأمريكيّة خرق فاضح لشروط تواجد القوّات الأمريكيّة في العراق

وكالات- قال رئيس وزراء العراق اليوم، الجمعة 3 جانفي 2019، إن الضربة الجوية الأمريكية خرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق وإعتبر أن إغتيال السليماني تصعيد خطير يشعل فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم Advertisements وأكد أن القيام بعمليات تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقا سافرا للسيادة العراقية.

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