أول تعليق إيراني رسمي على مقتل قاسم سليماني: سننتقم انتقاما قاسيا

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، بالرد على عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني، مشيرا إلى أنه سيكون "انتقاما قاسيا"، حسب ما نشرته سبوتنك.

وقال رضائي في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني".

من جانبه، قال مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا إن "ترامب أدخل المنطقة في أخطر ظروفها وعلى أميركا أن تتحمل تبعات

خطوتها التي أقدمت عليها باغتيال سليماني في العراق".

يأتي ذلك بعد تأكيد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، مقتل اللواء قاسم سليماني في قصف أمريكي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "سبوتنيك"، أن اللواء قاسم سليماني قتل خلال القصف الأخير للقوات الأمريكية على مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية إلى

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جانب عدد من من قادة الحشد الشعبي العراقي.

من جهتها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنين وإصابة عدد من المواطنين"