خارجية السعودية تحذر من تداعيات الأحداث في العراق

صرحت وزارة الخارجية السعودية عن متابعة المملكة للأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكةفيما سبق من تداعياتها.
قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه.
مع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من
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