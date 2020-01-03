اليمن.. رئيس حزب المؤتمر الشعبي يهدد باعتزال العمل السياسي

قال مصدر رفيع في المؤتمر الشعبي العام، إن رئيس حزب المؤتمر هدد باعتزال العمل السياسي بشكل عام، بسبب إساءات الإعلام التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) له شخصيا ولقيادات الحزب واتهامهم بالخيانة، وفقا لـ سبوتنك.
وأوضح المصدر الذي تحدث لوكالة "سبوتنيك" شريطة عدم الكشف عناسمه أن "الشيخ صادق أمين أبو راس هدد باعتزال العمل السياسي والحزبي، بسبب ما يناله وقيادات المؤتمر من وسائل الإعلام التابعة لجماعة أنصار الله".
وأضاف المصدر أن رئيس المؤتمر الشعبي العام، طرح ذلك أمام اجتماعكبير لقيادات اللجنة العامة للمؤتمر - المكتب السياسي للحزب، مؤكدا أنه لا يستطيع أن يتحمل أكثر مما ناله من إعلام الحوثيين.
وكانت وسائل إعلام محلية تابعة لجماعة أنصار الله، اتهمت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الداخل بالتعاطف مع قيادات المؤتمر في الخارج، الذين تتهمهم الجماعة بالوقوف إلى جانب التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ نحو 5 سنوات.
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