الخارجية الفرنسية: لودريان وبومبيو يبحثان الوضع في العراق

أعرب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ونظيره الأمريكي مايك بومبيو خلال اتصال هاتفي عن قلقه من ارتفاع حدة التوتر في الشرق الأوسط وذلك على خلفية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة:" أن وزير الخارجية جانإيف لودريان أعرب خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو عن قلق فرنسا من ارتفاع حدة التوتر خلال الأشهر الأخيرة في الشرق الأوسط ومن التصعيد الوحشي في العراق خلال الأسابيع الأخيرة".
وأضاف البيان:" لودريان أكد خلال الاتصال الهاتفي مع بومبيو أن هدف فرنسا وشركائها هو القيام بكل الجهود لتجنب المزيد من التدهور وتسهيل خفض التصعيد من أجل الحفاظ على استقرار العراق والمنطقة".
كما أشار البيان إلى أن: "فرنسا تدعو جميع الأطراف لضبط النفس، كما تدعو إيران لتجنب أي إجراء يؤدي لمزيد من زعزعة الاستقرار في المنطقة أو لاستفحال أزمة التخصيب النووي".
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