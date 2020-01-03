تأهب وإغلاق مناطق.. أول إجراءات إسرائيلية عقب اغتيال سليماني

قامت إسرائيل بأول رد عملي على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني، وفقاً لما ذكرته سبوتنك.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم، الجمعة، بأن وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، سيعقد جلسة طارئة لتقييم الوضع بعد اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وذكرت الصحيفة أن بينيت سيعقد اللقاء العاجل في مقر "الكريا" (مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية) بتل أبيب، بمشاركة رئيس هيئة الأركان، الجنرال أفيف كوخافي، ومسؤولي الأمن الإسرائيليين.

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ومن بين الخطوات الإسرائيلية الأخرى ردا على اغتيال الجنرال قاسم سليماني، سارعت تل أبيب إلى إغلاق منطقة جبل الشيخ، في المنطقة الشمالية في وجه الإسرائيليين والسياح.

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن ضربة أمريكية قتلت قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وكان الجيش العراقي أكد، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط عدد من الصواريخ بالقرب من منشآت

عسكرية عراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي في مطار بغداد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بسقوط 3 صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد الدولي، قرب صالة الشحن الجوي، مشيرة إلى أن الصواريخ أدت إلى "احتراق عجلتين اثنتين وإصابة عدد من المواطنين".

وتشهد العاصمة العراقية، بغداد، حالة من التوتر، إذ يتظاهر الآلاف، منذ صباح الثلاثاء، احتجاجا على قصف أمريكي استهدف مواقع لقوات الحشد الشعبي يوم الأحد 29 ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 27 شخصا وإصابة 62 آخرين من عناصر الحشد الشعبي.