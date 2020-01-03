عون يأمل في تشكيل حكومة لبنانية جديدة الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون عن أمله في أن تتشكل الحكومة الجديدة الأسبوع المقبل

وشدد عون على أن "ما حدث أخيرا على الساحة الداخلية يشكل عبئا كبيرا، وعلينا في المقابل الخروج منه ومن الأزمة الاقتصادية الراهنة".

وأعلن أن الشعب اللبناني، الذي خرج مؤخرا في احتجاجات على الوضع الراهن، يتمتع بكل الحق "ولطالما أكدت على هذا الحق ودعوت الشعب إلى البقاء في الشارع كي نتمكن من إحداث تغيير في ظل عدم القدرة على الاستمرار بالشكل الذي كان سائدا".

كانت المظاهرات الاحتجاجية في لبنان بدأت في 17 أكتوبر الماضي في وسط العاصمة بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على الاتصالات. وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية. ولا تزال الاحتجاجات مستمرة حتى اليوم.

وبعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير".

وكلف الرئيس عون، الأكاديمي والوزير السابق حسان دياب تشكيل حكومة جديدة في 19 ديسمبر الماضي بعد استشارات ملزمة مع النواب. لكن دياب ما يزال يجري اتصالات لتأليف حكومته.