دعت المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إلى ضبط النفس بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة جوية أميركية في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، نقلا مصدر سعودي مسؤول، إن "المملكة تابعت الأحداث في العراق الشقيق، والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها".

وأضاف المسؤول "ومع معرفة ما يتعرض له أمن المنطقة واستقرارها من عمليات وتهديدات من قبل الميليشيات الإرهابية تتطلب إيقافها، فإن المملكة وفي ضوء التطورات المتسارعة تدعو إلى أهمية ضبط النفس لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه".

واستطرد "وتؤكد المملكة العربية السعودية على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع".

كانت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أعلنت، في بيان صباح اليوم، لأنه "بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفذ الجيش الأميركي عملا دفاعيا حاسما لحماية الأميركيين في الخارج بقتل قاسم سليماني".

وقتل سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني جنبا إلى جنب مع أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في غارة جوية في بغداد في وقت مبكر صباح اليوم الجمعة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدعو إلى ضبط النفس بعد اغتيال الجنرال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.