دعوات لضبط النفس وعدم التصعيد بعد مقتل سليماني بضربة أميركية

أثار مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس بضربة أميركية، فجر اليوم الجمعة في العاصمة العراقية بغداد، قلقاً في مختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم إلى الهدوء لتجنب "تصعيد".

في روسيا، حذر الرئيس فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أن اغتيال سليماني يهدد "بتفاقم خطير للوضع".

وقال الكرملين في بيان "لقد لوحظ أن هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل خطير".

ونقلت وكالتا "ريا نوفوستي" و"تاس" عن وزارة الخارجية الروسية أن مقتل سليماني "خطوة مغامرة ستفاقم التوتر في أنحاء المنطقة".

ودعت الصين إلى ضبط النفس من جميع الأطراف "وخصوصاً الولايات المتحدة" بعد مقتل الجنرال سليماني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ لصحافيين "نحض الأطراف المعنية، وخصوصاً الولايات المتحدة، على الحفاظ على الهدوء وممارسة ضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد التوتر".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "العالم لا يمكنه تحمل حرب جديدة في المنطقة".

ودعا الأمين العام "القادة إلى التحلي بأقصى حالات ضبط النفس في هذا الظرف المتوتر".

وأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) أنه "يراقب الوضع من كثب". وقال ناطق باسم الحلف إن "حلف شمال الأطلسي يراقب الوضع في المنطقة من كثب. نبقى على اتصال وثيق ومنتظم مع السلطات الأميركية".

ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى "وقف دوامة العنف والاستفزازات والردود" في العراق بعد مقتل الجنرال سليماني.

وكتب في تغريدة "يجب تجنب التصعيد بأي ثمن".

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كل الأطراف على ضبط النفس بعد مقتل سليماني، كما أفاد قصر الإليزيه.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنه خلال اتصال هاتفي مع بوتين صباح اليوم الجمعة، ذكر الرئيس الفرنسي "بتمسك فرنسا بسيادة وأمن العراق واستقرار المنطقة".

وعبرت ألمانيا عن "قلقها الشديد" وحضت على ضبط النفس و"خفض التصعيد".

وقالت أولريكي ديمير الناطقة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "نحن في مرحلة خطيرة من التصعيد. من المهم الآن التحلي بضبط النفس للمساهمة في خفض التصعيد". وحذرت من أن النزاعات "لا يمكن أن تحل إلا عبر السبل الدبلوماسية".

بدوره، دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب "كل الأطراف إلى خفض التصعيد".

وقال الوزير البريطاني، في بيان "نحض كل الأطراف على خفض التصعيد. اندلاع نزاع جديد ليس في مصلحتنا".

ودعت مصر إلى تفادي أي تصعيد جديد.

وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "بقدر كبير من القلق، تتابع وزارة الخارجية التطورات المتسارعة للأحداث في العراق، والتي تنذر بتصعيد للموقف من المهم تجنبه. ولهذا، فإن مصر تدعو لاحتواء الموقف وتفادي أي تصعيد جديد".

وأضاف البيان "ترى وزارة الخارجية أن احتواء الموقف يتطلب الوقف الفوري لكافة أنواع التدخلات الإقليمية في شؤون الدول والشعوب العربية، والتي لم تؤد سوى لإذكاء الفرقة والتوتر بين أبنائها التواقين إلى السلام والاستقرار".