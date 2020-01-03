ترامب: سليماني قتل آلاف الأميركيين وكان يخطط لقتل المزيد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، الذي قُتل في ضربة جوية أميركية، كان يخطط لقتل أميركيين.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، يقول «الجنرال قاسم سليماني أسقط آلاف الأميركيين بين قتيل وجريح على مدى فترة طويلة من الوقت وكان يدبر لقتل المزيد والمزيد... لكنه سقط!».

واعتبر ترامب أن سليماني كان يجب أن يُقتل «قبل سنوات عدة».

بدوره، أكد بومبيو أن سليماني كان قبل مقتله يخطط لعمل وشيك يهدد المواطنين الأميركيين.

وأضاف بومبيو، في تغريدة على حسابه على «تويتر»، «لقد كان يخطط بشكل نشط في المنطقة للقيام بأعمال -عمل كبير، كما وصفه- كان سيعرض حياة العشرات إن لم يكن المئات من الأميركيين للخطر... كنا نعلم أنه وشيك... كان هذا هو التقييم الاستخباراتي الذي وجه عملية اتخاذ قرارنا».

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) أن سليماني كان وراء هجمات على قواعد التحالف في العراق خلال الأشهر الماضية ومن بينها هجوم 27 ديسمبر الماضي الذي أدى إلى مقتل متعاقد مدني أميركي.

وقالت الوزارة إن سليماني «وافق كذلك على الهجمات» على السفارة الأميركية في بغداد. وأكدت أن الرئيس ترامب أعطى الأمر باغتيال سليماني.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن سليماني قتل بطائرة أميركية مسيرة استهدفت موكبه المؤلف من مركبتين على طريق مطار بغداد الدولي.

وقتل في الهجوم أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وهو تحالف لفصائل مسلّحة دُمجت ضمن قوات الأمن العراقية.