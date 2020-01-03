كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتوعد بمحاسبة أمريكا على مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن الولايات المتحدة الأمريكية سيتم محاسبتها على قتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس، وما فعلته واشنطن هو أفدح خطأ ترتكبه في المنطقة.

وجاء في بيان للمجلس نشرته وسائل إعلامية إيرانية أن النظام الأمريكي سيكون مسؤولا عن عواقب هذه المغامرة الإجرامية.

وأضافت: "هذا أكبر خطأ استراتيجي أمريكي في منطقة غرب آسيا ولن تفلت أمريكا بسهولة من عواقبه".

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

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وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.