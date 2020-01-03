كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقب اغتيال سليماني.. شركة "طيران الخليج" البحرينية تعلق رحلاتها إلى العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت شركة "طيران الخليج" التابعة لدولة البحرين، مساء اليوم الجمعة، تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى العراق؛ تخوفاً من تبعات مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني اللواء قاسم سليماني.

وأرجعت شركة "طيران الخليج" البحرينية، قرارها بأنه يأتي على خلفية توتر الأوضاع بالعراق، بعد مقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، فجر اليوم نتيجة غارة أمريكية على موكبهم بالقرب من مطار بغداد الدولي.

كما أعلنت شركة الطيران، في بيان، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "إلغاء جميع الرحلات القادمة والمغادرة من بغداد والنجف في جمهورية العراق حتى إشعار آخر، بسبب عدم استقرار الوضع الأمني".

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وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، بغارة أمريكية على موكبهما قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن سقوط ثمانية قتلى، بينهم "شخصيات مهمة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أن الجيش قتل قاسم سليماني بناءاً على تعليمات من الرئيس دونالد ترامب، وأنه إجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأمريكيين في الخارج.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم، مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، في بغداد نتيجة "هجوم أمريكي".

وكان الحشد الشعبي، قد قال في تغريدة على "تويتر"، إنّه "يؤكّد استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الحاج أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس قاسم سليماني، بغارة أمريكية استهدفت عجلتهما على طريق مطار بغداد الدولي".