كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو إيران للإحجام عن أي استفزاز بعد الضربة الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، إيران للإحجام عن أي استفزاز بعد الضربة الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية على موكب يضم سيارتين، إحداهما تقل قاسم سليماني قائد فيلق القدس خلال زيارة له لبغداد برفقة أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي. وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت سليماني. وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة

فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد.