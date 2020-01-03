مجلس الأمن الوطني العراقي يعقد اجتماعا طارئا

أعلن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي، اليوم الجمعة، عقد اجتماعا طارئا لاتخاذ جملة من القرارات، عقب مقتل

قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وأعلنت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى احتراق سيارتين قبل أن يتضح أن السيارتين كانتا ضمن موكب سليماني الذي وصل إلى المطار سراً بطائرة قبل قتله.

وغرّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بعلم بلاده على "تويتر"، قبل دقائق من إعلان وزارة الدفاع الأمريكية في بيان أنها نفذت الهجوم بتوجيه من الرئيس، رداً على استهداف قوات أمريكا ومصالحها في العراق والمنطقة، و"لردع خطط إيران" لتنفيذ هجمات جديدة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأمريكية.

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأمريكية في بغداد.

