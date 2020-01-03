كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترامب: الشعب العراقي لا يريد أن تسيطر إيران عليه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الشعب العراقي لا يريد أن تسيطر إيران عليه، وهو

من يقرر إذا ما كان يرغب بأن تسيطر عليه إيران.

وأوضح ترامب، خلال تصريحاته، مساء اليوم الجمعة، أن النفوذ الإيراني في العراق ازداد في السنوات الـ 15 الماضية، والشعب العراقي ليس سعيدا بذلك.

وأشار ترامب إلى أن قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين، وكان يخطط لقتل المزيد لولا قتله.