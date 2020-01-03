كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يعرب عن قلقه الشديد بعد التصعيد الأخير في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلم بلاده على "تويتر"، قبل دقائق من إعلان وزارة الدفاع الأميركية في بيان أنها نفذت الهجوم بتوجيه من الرئيس، رداً على استهداف قوات أميركا ومصالحها في العراق والمنطقة، و"لردع خطط إيران" لتنفيذ هجمات جديدة.
وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.
وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.
ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.
وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.
وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.