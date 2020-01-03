كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جوتيريس" يعرب عن قلقه الشديد بعد التصعيد الأخير في المنطقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هذا وأعلنت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى احتراق سيارتين قبل أن يتضح أن السيارتين كانتا ضمن موكب سليماني الذي وصل إلى المطار سراً بطائرة قبل قتله.

وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلم بلاده على "تويتر"، قبل دقائق من إعلان وزارة الدفاع الأميركية في بيان أنها نفذت الهجوم بتوجيه من الرئيس، رداً على استهداف قوات أميركا ومصالحها في العراق والمنطقة، و"لردع خطط إيران" لتنفيذ هجمات جديدة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.

Advertisements

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.