ماكرون يدعو لضبط النفس بعد مقتل "سليماني"

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لضبط النفس بعد مقتل

قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مطالبا

بتجنب التصعيد الخطير.

وأعرب الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي، اليوم، خلال اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء مقتل قائد فيلق القدس في ضربة أمريكية.

وأعلن الكرملين في بيان له أنه "تم الإعراب من الطرفين عن القلق إزاء مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني في ضربة صاروخية أميركية بمطار بغداد"، فيما أكدا على أنه "تم التأكيد على أن هذه الخطوة يمكن أن تفاقم الوضع في المنطقة".

هذا وأعلنت "خلية الإعلام الأمني" التابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي اليوم الجمعة أن ثلاثة صواريخ سقطت على مطار بغداد الدولي، ما أدى إلى احتراق سيارتين قبل أن يتضح أن السيارتين كانتا ضمن موكب سليماني الذي وصل إلى المطار سراً بطائرة قبل قتله.

وغرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعلم بلاده على "تويتر"، قبل دقائق من إعلان وزارة الدفاع الأميركية في بيان أنها نفذت الهجوم بتوجيه من الرئيس، رداً على استهداف قوات أميركا ومصالحها في العراق والمنطقة، و"لردع خطط إيران" لتنفيذ هجمات جديدة.

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وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل قاسم سليماني، فيما اتهم الناطق باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي "العدو الأميركي والإسرائيلي" بالمسؤولية عن قتل المهندس وسليماني.

وقالت "هيئة الحشد الشعبي" في بيان اليوم، إن جنازات رسمية ستقام غداً السبت لقتلى الضربة الأميركية.

ويأتي مقتل سليماني والمهندس، بعد ثلاثة أيام على هجوم غير مسبوق شنّه مناصرون لإيران على السفارة الأميركية في بغداد.

والمهندس هو رسمياً نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، لكنّه يعتبر على نطاق واسع قائد الحشد الفعلي، وأدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمتها السوداء. أما سليماني، الجنرال الإيراني واسع النفوذ، فهو قائد فيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في "الحرس الثوري".

