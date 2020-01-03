كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متخصصة بالشأن الإيراني: اغتيال سليماني محاولة من "ترامب" لإثبات أنه مازال بقوته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الباحثة المتخصصة في الشأن الإيراني

قائد فيلق القدس

قالتسمية عسلة، إن الضربة الأمريكية التي استهدفتقاسم سليماني، وأدت إلى مقتله هو ومهدي المهندس، جاءت في وقتها الذي جاء بعد استهداف القاعدة العراقية في كركوك ومقتل جندي أمريكي، مما أدى إلى غليان في الشارع الأمريكي، موضحة أن الشعب الأمريكي يغضب من المساس بالاقتصاد الأمريكي، أو الاعتداء على أحد الجنود الأمريكان بأي دولة.

وأوضحت "عسلة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الأخبار" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، أنه كان لا بد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن يتحرك لكسب الشعب الأمريكي في صفه ويحاول أن يصدر صورة القائد الذي يحمي الأمريكان في أي مكان في العالم، وأنه حريص على المصالح الأمريكية خاصة أنه يمر بمشكلات، أنه في أمس الحاجة ليثبت للشعب الأمريكي أنه ما زال بقوته.

وتابعت، أن أمريكا كانت في يدها خيار مقتل سليماني أكثر من مرة، ولكن كان الرئيس الأمريكي "أوباما" وقبله "بوش" كانوا يرفضون؛ لكونهم كانوا يخشوا ردة الفعل الإيراني.

كما أشارت، إلى أن إيران تلعب بورقتين للضغط أنها تقوم بتفعيل الخلايا النائمة داخل دول المنطقة العربية والأذرع التابعة لها مثل حسن نصر الله في لبنان، والحوثي في اليمن، واتضح ذلك في الاتهامات التي وجهها أحد المتحدثين في القنوات الإيرانية للسعودية والإمارات بدعم إسرائيل في الضربة التي أدت لمقتل قاسم سليماني، بينما الكارت الأخر للضغط على العالم هو الابتزاز النووي، والتهديد من الانسحاب من الاتفاق النووي.

