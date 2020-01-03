الخطوط الأردنية تعلق الرحلات إلى بغداد بسبب الوضع الأمني

أعلنت شركة طيران الملكية الأردنية، اليوم الجمعة، تعليق رحلاته إلى بغداد بسبب الوضع الأمني.

وقررت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، في بيان لها: "تعليق رحلاتها الجوية بين عمان وبغداد اعتباراً من اليوم الجمعة، وحتى إشعار آخر في ضوء الوضع الأمني غير المستقر في المدينة وفي مطار بغداد الدولي".

وأوضحت الملكية الأردنية التي تشغل 18 رحلة منتظمة أسبوعياً بين عمان وبغداد أن رحلاتها الجوية الأخرى إلى بقية المدن العراقية؛ البصرة واربيل والنجف والسليمانية تسير بشكل طبيعي ووفقا للبرنامج المعلن للمسافرين.

وكما دعت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق "فورا" في أعقاب مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وقادة مليشيا عراقية موالية لإيران في ضربة أمريكية ببغداد.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.