كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سياسي ليبي: أردوغان أرعن.. وسنقف خلف جيشنا كما فعلت مصر في 30 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي رمزي رميح، إن بيان جامعة الدول العربية بشأن الأزمة الليبية هزيل وضعيف، متابعًا: "كنا نتوقع جميعًا أن تصحح الخطأ القاتل الذي وقعت به في عام 2011".

وأشاد "رميح"، خلال مداخلة عبر إحدى الفضائيات المصرية، بالمندوب المصري بجامعة الدول العربية الذي أدان بتركيا بشكل مباشر أمام الجامعة.

وتابع مستشار المنظمة الليبية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي: "نحن في مفترق طريق خطير جدًا، ولن نرجو من جامعة الدول العربية أي أمل، ولكن أملنا في قواتنا المسلحة والتفاف الشعب المصري حول الجيش مثلما فعلت مصر في 30 يونيو لاستعادة الوطن"، معلقًا: "أردوغان مجنون ومتهور وأرعن ولا يهمه شيء؛ لأنه ملئ جعبته من أموال تركيا".