أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة، إن اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني سيضاعف من دافع المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما أوردته "رويترز".