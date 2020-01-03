كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 3/1/2020 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
أخبار عاجلة الآن || الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة العراق فوراً
دعت الولايات المتحدة الأميركية اليوم الجمعة، مواطنيها إلى مغادرة العراق فوراً، وذلك بعد ساعات قليلة من مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.
آخر الأخبار العاجلة في العالم || المعارضة التركية تواصل انتفاضتها ضد أردوغان
واجه قرار البرلمان التركي الخاص بإرسال قوات مسلحة إلى ليبيا، سيلا من انتقادات المعارضة الرافضة لاتخاذ هذه الخطوة، التي تأتي بإصرار من نظام الرئيس رجب طيب أردوغان.
أخبار عالمية عاجلة اليوم || خامنئي: معاداة الولايات المتحدة ستزداد بعد وفاة سليماني
قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي اليوم الجمعة، إن اغتيال قائد قوة القدس قاسم سليماني سيضاعف من دافع المقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقا لما أوردته "رويترز".