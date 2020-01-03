اعتراض “الماص” على اللاعب البناي يمنحه وصافة ترتيب القسم الثاني

منحت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، نقاط المباراة التي جمعت المغرب الرياضي الفاسي بشباب الريف الحسيمي، لـ”الماص”، وذلك بعد اعتراض هذا الأخير على مشاركة عثمان البناي مع الفريق الحسيمي.

وقالت لجنة التأديب إنها قبلت الاعتراض الذي تقدم به المغرب الفاسي، شكلا ومضمونا بخصوص مشاركة البناي مع شباب الحسمية، التي جمعت بين الفريقين يوم 27 أكتوبر الماضي، في لقاء مؤجل عن الأسبوع الأول من القسم الثاني للبطولة الاحترافية.

وأكدت اللجنة أن شباب الريف الحسيمي أشرك البناي خلال هذه المباراة دون أن يكون مؤهلا قانونيا لذلك، وبالتالي اعتبرت فريقه خاسرا للمواجهة، واستحقاق “الماص” نقاطها كاملة، وذلك تطبيقا للفصل 62 من قانون المنافسات، والفصل 107 من قانون العقوبات، واستنادا أيضا للنظام الدولي لانتقالات اللاعبين.

وكانت المباراة انتهت حينها، بالتعادل الإيجابي هدفين في كل شبكة، لتنضاف بعد هذا القرار نقطتين إلى رصيد المغرب الفاسي، الذي أصبح يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، مناصفة مع شباب السوالم، ومتخلفا بنقطة وحيدة عن الراسينغ البيضاوي المتصدر، بينما ظل شباب الريف الحسيمي في ذيل الترتيب بـ9 نقاط.