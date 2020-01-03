لجنة التأديب.. توقيفات في حق لاعبين ومسؤولين وغرامات للأندية

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم، توقيفات في حق لاعبي ومسؤولي مجموعة من أندية القسمين الأول والثاني للبطولة الاحترافية، ناهيك عن فرضها غرامات مالية.

وغرمت لجنة التأديب فريق الرجاء الرياضي مبلغ 25 ألف درهما، بسبب استعمال جماهيره الشهب الاصطناعية، ورميها للقارورات على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، خلال لقاء فريقها أمام ضيفه الفتح الرباطي.

وتم تغريم أندية يوسفية برشيد، ونهضة الزمامرة، وحسنية أگادير، مبلغ 2000 درهما لكل فريق، بسبب حصول لاعبيها على 4 إنذارات.

ودائما مع فرق القسم الأول، إذ أوقفت اللجنة الكاتب العام ليوسفية برشيد، عبد الإله نجمي لـ6 مباريات، ثلاث منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 6000 درهما، بعد سبه حكم مباراة فريقه وسريع واد زم.

وتم توقيف عبد الكريم المستكفي مرافق فريق نهضة الزمامرة، مباراة واحدة، وتغريمه مبلغ 4000 درهما، بعد طرده خلال لقاء فريقه بمضيفه مولودية وجدة.

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أما بالنسبة للقسم الثاني، أصدرت لجنة التأديب عقوبة الإيقاف في حق صابر بلخوجة مساعد مدرب النادي القنيطري، مباراة واحدة، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، بسبب طرده في مواجهة “الكاك” ومضيفه الاتحاد الزموري للخميسات.

وأوقفت اللجنة بلاك ويهيام بيل لاعب الوداد الرياضي الفاسي لمباراتين نافذتين، وغرمته مبلغ 2250 درهما عقب طرده في لقاء “الواف” وشباب بنجرير، كما تم توقيف محسن آيت واحي لاعب شباب أطلس خنيفرة مباراة واحدة، بعد تلقيه طردا في مباراة فريقه بشباب الريف الحسيمي.

وبسبب جمع لاعبيها للانذارات، غرمت لجنة التأديب، فريق شباب أطلس خنيفرة، ووداد تمارة مبلغ 1500 درهما لكل فريق.

يذكر أن اللجنة المركزية للتأديب، أوقفت محمد الدويك لاعب الرجاء الرياضي 3 مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 3000 درهما، ومباراة واحدة لكل من رضا الجعدي لاعب الفتح الرباطي، ونور الدين المتطويع لاعب فريق نهضة الزمامرة، بسبب الطرد.