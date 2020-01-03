سلاح كلاشينكوف ورصاص وخراطيش…الأمن يوقف 6 أشخاص في منطقة الساحل والصحراء

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طانطان بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الجمعة، ستة أشخاص، أحدهم مبحوث عنه على الصعيد الوطني في قضية اختطاف واحتجاز وطلب فدية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الناري.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه، وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن أحد الأشخاص الموقوفين يعتبر هو المحرض الرئيسي على ارتكاب محاولة القتل العمد بواسطة بندقية صيد التي تعرض لها شخص بمدينة العيون، في 18 دجنبر 2019، والذي تمكن من تجنب أعيرة نارية كانت قد استهدفته بالقرب من محطة للبنزين كائنة بحي الوفاق بمدينة العيون.

وحسب البلاغ، فقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل سيارة رباعية الدفع كان على متنها المشتبه فيهم عن العثور على رزم من مخدر الشيرا تزن حوالي 55 كيلوغراما، وجهازين لرصد وتحديد المواقع، وثلاثة أسلحة بيضاء، بالإضافة إلى غلاف لرصاصة تستخدم في سلاح الكلاشينكوف، بينما مكنت إجراءات التمشيط المنجزة بأرض خلاء تبعد بحوالي 62 كيلومتر في اتجاه السمارة من حجز سلاح كلاشينكوف وخزنتين محشوتين بخمس وعشرين (25) رصاصة، وبندقية للصيد و39 خرطوشة، علاوة على هاتف للاتصال عبر الساتل.

وقد تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهم الستة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد ارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي للمخدرات بمنطقة الساحل والصحراء، وتوقيف كل المساهمين والمشاركين المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، مع الإشارة أن عمليات التفتيش والتمشيط لازالت مستمرة في العديد من المناطق بهدف رصد وحجز كل الأدوات والمعدات التي لها علاقة بهذه القضية.