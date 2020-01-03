أنخيل فياديرو: المباراة كانت صعبة وأهنئ الوداد على فوزه المستحق _فيديو

أقر أنخيل فياديرو مدرب فريق المغرب الرياضي التطواني، بصعوبة المباراة التي جمعت فريقه أمس الخميس، بمضيفه الوداد الرياضي.

وأشار فياديرو خلال الندوة الصحافية التي تلت المواجهة، أن الفريق الأحمر استحق الفوز بنقاط اللقاء، بعد تقديمه أداء جيد.

وأضاف المدرب الإسباني الذي شكر لاعبيه على مجهوداتهم المبذولة في المباراة، أن فريقه أتيحت له فرصة قتل المواجهة بعد توقيعه هدف التعادل من ركلة جزاء.

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وأكد فياديرو الذي هنأ الوداد على فوزه، أن هذا الأخير اقتنص هدف الفوز ضد مجرى اللعب بعدما كان المغرب التطواني متحكما في أطوار المباراة، خاصة بعد تعديله الكفة، مبرزا أن هدف الفريق الأحمر الثاني كان بمثابة هدية من فريقه.

يذكر أن المباراة التي احتضنها المركب الرياضي محمد الخامس بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، انتهى بفوز بطل المغرب بهدفين مقابل هدف واحد.