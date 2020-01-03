نصر الله ينعى سليماني: سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عزى الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إيران بمقتل قائد فيلق القدس، اللواء قاسم سليماني، وقال "أغبطه على هذه الشهادة العظيمة وهذه العاقبة".

وأضاف في بيان: "نحن الذين بقينا بعده سنكمل طريقه وسنعمل لنحقق أهدافه وسنحمل رايته في كل الساحات". وأوضح أن "القصاص العادل من قتلته المجرمين الذين هم أسوأ أشرار هذا العالم، سيكون مسؤولية وأمانة وفعل كل المقاومين والمجاهدين على امتداد العالم".

وتابع نصر الله في بيانه: "هكذا نرى المشهد والموقف، أما نحن الذين بقينا بعده، فسنكمل طريقه وسنعمل في الليل والنهار لنحقق أهدافه، وسنحمل رايته في كل الساحات والميادين والجبهات، وستتعاظم انتصارات محور المقاومة ببركة دمائه الزكية، كما كبرت بحضوره الدائم وجهاده الدؤوب".

وقال "القتلة الأميركيون لن يستطيعوا إن شاء الله أن يحققوا أيًا من أهدافهم بجريمتهم الكبيرة هذه، بل ستتحقق كل أهداف الحاج قاسم بفعل عظمة روحه ودمه، وعلى أيدي إخوانه وأبنائه وتلامذته المقاومين والمجاهدين من كل شعوب أمتنا، التي ترفض الذل والخضوع للمستكبرين والمستبدين".