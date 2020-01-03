عاجل.. طيران الخليج يعلن تعليق رحلاته من وإلى النجف وبغداد بعد مقتل سليماني

الجمعة 3 يناير 2020

صورة ارشيفية

أعلن طيران الخليج تعليق رحلاته في العراق على خلفية العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

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وأكد طيران الخليج تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى بغداد والنجف.

وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ.

وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد.