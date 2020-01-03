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شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. طيران الخليج يعلن تعليق رحلاته من وإلى النجف وبغداد بعد مقتل سليماني والان مع التفاصيل
الجمعة 3 يناير 2020
صورة ارشيفية
أعلن طيران الخليج تعليق رحلاته في العراق على خلفية العملية الأمريكية التي أسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.
وأكد طيران الخليج تعليق جميع الرحلات القادمة والمغادرة من وإلى بغداد والنجف.
وكان وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، قال إن قتل الجنرال الإيراني #قاسم_سليماني لم يأت من فراغ.
وأضاف الوزير الأمريكي في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، كانون الثاني 03، 2020، أن قتل سليماني هو إجراء دفاعي، والولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بعدم التصعيد.
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