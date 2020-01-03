السعودية تدعو لضبط النفس لعدم تفاقم الأوضاع بالمنطقة

دعت المملكة العربية السعودية إلى أهمية ضبط النفس في المنطقة لدرء كل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع بما لا تحمد عقباه، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها العراق مؤخرا.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس) فإن مصدر مسؤول صرح بأن بلاده تتابع الأحداث في العراق والتي جاءت نتيجة لتصاعد التوترات والأعمال الإرهابية التي شجبتها وحذرت المملكة فيما سبق من تداعياتها.



وأكد المصدر على وجوب اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية للعالم أجمع.

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وشدد على ضرورة وقف عمليات التهديد التي تقوم بها المليشيات الإرهابية وتهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد شنت غارة جوية على موكب يضم سيارتين، إحداهما تقل قاسم سليماني قائد فيلق القدس خلال زيارة له لبغداد برفقة أبومهدي المهندس نائب رئيس مليشيا الحشد الشعبي.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت سليماني.

وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.