واشنطن: مواجهة أنشطة إيران أولويتنا مع حلفائنا الأوروبيين

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن مواجهة أنشطة النظام الإيراني الخبيثة أولويتنا المشتركة مع حلفائنا الأوروبيين.



وأضاف بومبيو، خلال تغريدة عبر تويتر، أن حماية أمريكا ومصالحها التزام ثابت لإدارة ترامب ولا جدال فيه.

بدوره أوضح براين هوك، المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني كان يخطط لهجوم ضد الموظفين والمنشآت الأمريكية في لبنان وسوريا والعراق.

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وأكد هوك أن سليماني وأبومهدي المهندس هما الأساس لكل العمليات الإرهابية الإيرانية على مر العقدين الماضيين.

وأضاف المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، أن واشنطن تأخذ جميع التهديدات على محمل الجد، مندداً بمحاولة مهاجمة إيران سفارة أمريكا في العراق.

وأمر ترامب، فجر اليوم الجمعة، بتنفيذ ضربة استهدفت الإرهابي سليماني، وبحسب بيان "البنتاجون" استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتاً إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططاً لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وكانت عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران اقتحمت، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.