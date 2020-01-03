بوتين وماكرون يحذران من تفاقم الوضع بالشرق الأوسط

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن مقتل قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية ببغداد، يهدد "بتفاقم خطير للوضع" في الشرق الأوسط.



وقال الكرملين في بيان: "لقد لوحظ أن هذا الإجراء يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع في المنطقة بشكل خطير"، مضيفا أن فلاديمير بوتين وإيمانويل ماكرون أعربا عن "قلقهما".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قائد مليشيا فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني تسبب في قتل وإصابة آلاف الأمريكيين، وكان يخطط لقتل المزيد لولا قتله.

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وأوضح ترامب، خلال تغريدات عدة عبر تويتر، أن سليماني تسبب أيضا في قتل عدد كبير من المحتجين في إيران، وتابع: "إن الشعب الإيراني لا يشعر بالحزن على مقتل قاسم سليماني كما يريد أن يصور النظام في طهران للعالم".

ودعت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة العراق "فورا"، وغرّدت الوزارة على تويتر قائلة: "بسبب تصاعد التوتر في العراق والمنطقة، نحث الأمريكيين على مغادرة العراق فورا".

وأضافت: "بسبب هجمات مجموعة مسلحة مدعومة من إيران على مجمع السفارة الأمريكية، تم تعليق جميع العمليات القنصلية. وعلى الأمريكيين عدم الاقتراب من السفارة".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة، أن الرئيس ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي قاسم سليماني.