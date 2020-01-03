متحدث باسم الأمم المتحدة: جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الخليج

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قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش قلق للغاية بسبب التصعيد الأخير في الشرق الأوسط حيث قتلت الولايات المتحدة القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد احتجاجات شابها العنف عند سفارتها في بغداد.
وقال فرحان حق المتحدث باسم جوتيريش في بيان "الأمين العام يكرس جهده باستمرار من أجل وقف التصعيد في الخليج. إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد الحالي... هذه لحظة يتعين فيها على القادة التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. العالم لا يمكنه تحمل حرب أخرى في الخليج".
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