شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل| مجلس الأمن الإيراني: الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020 الخليج 365 هدد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الأمريكية برد قاس.

وقال المجلس في بيان اليوم إن قتل قاسم سليماني أكبر خطأ استراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط. Advertisements ولفت البيان إلى أن الولايات المتحدة ستدفع ضريبة غالية باغتيالها للجنرال سليماني. وأكد بيان المجلس أن الانتقام الإيراني سيكون ثقيلا ومؤلما. وأشار إلى أن الرد على اغتيال سليماني سيشمل المنطقة بأسرها. وقتل اليوم قاسم سليماني مع عدد من قيادات الحشد الشعبي العراقي بغارات أمريكية في بغداد

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