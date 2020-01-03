مناقشة القضايا والصعوبات المتعلقة بعمل ونشاط جمعية المعاقين بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 3 يناير 2020

الخليج 365

ناقش الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر ، بمعية وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم، مع قيادة جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً بمحافظة المهرة عدداً من قضايا المتعلقة بالمعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة والصعوبات التي تواجه الجمعية وسبل معالجتها.



وناقش اللقاء، أبرز الإحتياجات ومتطلبات جمعية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة لتعزيز نشاطها ودورها وبما يضمن حق المعاق في الحصول على الرعاية والاهتمام والتدريب والتأهيل وإدماجه في عملية التنمية الشاملة.

وبحث نيمر والوكيل العبودي مع قيادة الجمعية إمكانية توفير دكتور متخصص في العلاج الطبيعي وزيادة الكادر الطبي والفني وحوافز العاملين ، وكذا إمكانية توفير مولد كهربائي للجمعية وأدوات صحية ومسلتزمات طبية وصرف إعانات شهرية للمعاقين.

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وأستمع نيمر والعبودي من رئيس جمعية رعاية وتأهيل المعاقين حركياً الأستاذ سالم مرزوق بلحاف الى شرحاً موجزاً عن أبرز المشاكل والصعوبات التي تواجه الجمعية في تقديم الرعاية للمعاقين منها تأخر الاعتمادات والنفقات التشغيلية للجمعية ونقص الكادر الفني وغيرها من الأشكاليات التي تعرقل عمل ونشاط جمعية المعاقين في تقديم الرعاية للمعاقين.

وأشار نيمر الى أهمية التعاقد مع فنيين جُدد وفق الاختصاص والكفاءة ، لافتاً على ضرورة الأشراف الفني عبر مكتب الصحة والسكان بالمحافظة وأرتباط المركز العلاج الطبيعي بمستشفى الغيضة المركزي لضمان أستمرار عمل ونشاط المركز كونه يقدم خدمات علاجية للمرضى المعاقين.

وأكد نيمر اهتمام السلطة المحلية بتوفير الاحتياجات المختلفة لفئة المعاقين ورعايتها وتقديم كافة الدعم لها ومعالجة قضاياها ، آملاً من المنظمات المجتمع المدني تقديم الدعم والمساندة الانسانية لهذه الشريحة خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

من جانبة، شكـر بلحاف الجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة الشيخ راجح باكريت في دعم الجمعية وأهتمامها ووقوفها الدائم مع قضايا المعاقين ، داعياً كافة رجال الخير والداعمين إلى تبني دعم هذه الشريحة للتخفيف معاناتهم في المجتمع.

حضر اللقاء، الأستاذ محمد جباز المدير التنفيذي للجمعية والأستاذ رائد العوبثاني الأمين العام لنادي الإرادة الرياضي التابع لجمعية رعاية وتأهيل المعاقي حركياً بمحافظة المهرة.

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