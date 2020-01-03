شكرا لقرائتكم شاهد.. صورة جديدة لجثة نائب رئيس الحشد الشعبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بثت "العربية" صورة جديدة لجثة نائب رئيس الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، الذي لقي حتفه في قصف أميركي على العاصمة العراقية بغداد، فجر الجمعة.
وقُتل في الضربة قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.
وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة قاسم سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية فجر اليوم في محيط مطار بغداد.
والضباط الإيرانيون القتلى في العملية العسكرية الأميركية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.
من جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأميركية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.
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