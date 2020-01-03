أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​، أنّ "وحدات من الجيش وزّعت في إطار برنامج التعاون العسكري- المدني (CIMIC)، نحو 210 حصص من المواد الغذائيّة لعدد من العائلات في مدينة ​طرابلس​ (الأسواق الداخلية القديمة/ ​باب الحديد​)، وذلك بتمويل من عبد الناصر المير وبحضور ضباط من الجيش".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: توزيع مساعدات بإطار برنامج التعاون العسكري- المدني (CIMIC) في طرابلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.