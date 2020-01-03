بهية الحريري عرضت مع كوبيش لآخر المستجدات وبحثت مع شمس الدين والحسن بالوضع الأمني

التقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في مكتبها في ​بيروت​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، حيث كان عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانيّة والإقليميّة.

وكانت الحريري قد استقبلت في ​مجدليون​، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​، والمدير الاقليمي ل​أمن الدولة​ في الجنوب العميد نواف الحسن، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد و​الوضع الأمني​ خصوصًا.