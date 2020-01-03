اخبار العالم

بهية الحريري عرضت مع كوبيش لآخر المستجدات وبحثت مع شمس الدين والحسن بالوضع الأمني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

التقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة ​بهية الحريري​، في مكتبها في ​بيروت​، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​يان كوبيش​، حيث كان عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانيّة والإقليميّة.

وكانت الحريري قد استقبلت في ​مجدليون​، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في ​قوى الأمن الداخلي​ العميد ​غسان شمس الدين​، والمدير الاقليمي ل​أمن الدولة​ في الجنوب العميد نواف الحسن، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد و​الوضع الأمني​ خصوصًا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري عرضت مع كوبيش لآخر المستجدات وبحثت مع شمس الدين والحسن بالوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا