التقت رئيسة "كتلة المستقبل" النيابية النائبة بهية الحريري، في مكتبها في بيروت، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، حيث كان عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانيّة والإقليميّة.
وكانت الحريري قد استقبلت في مجدليون، قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد غسان شمس الدين، والمدير الاقليمي لأمن الدولة في الجنوب العميد نواف الحسن، وجرى عرض للأوضاع العامة في البلاد والوضع الأمني خصوصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بهية الحريري عرضت مع كوبيش لآخر المستجدات وبحثت مع شمس الدين والحسن بالوضع الأمني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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