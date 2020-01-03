وكيل النائب حبيش قدّم مذكرة دفوع شكلية ضد الجهات المدعية

قدّم المحامي مروان ضاهر، بوكالته عن النائب المحامي ​هادي حبيش​، مذكّرة دفوع شكليّة ضدّ الجهات المدعية، وهي الحق العام و​الدولة اللبنانية​ ممثّلة برئيس هيئة القضايا في ​وزارة العدل​ والنائب العام الإستئنافي في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​.

وعلّل ضاهر، في متن القرار، الدفوع ردًّا على ما ورد في الشكوى المُقامة من الجهة المدعية ضدّ المدّعى عليه، أي النائب حبيش. وقد أدلى بأسباب الدفوع عملًا بأحكام الفقرتين 3 و4 من المادة 73 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 70 منه، وطَلب إصدار القرار بردّ الإدعاء شكلًا وعدم قبوله للأسباب الواردة في حيثيّات المذكرة.

وكان قاضي التحقيق في ​بيروت​ أسعد بيرم، قد حدّد بتاريخ 10 كانون الثاني الحالي، جلسةً لاستجواب حبيش في دعوى القدح والذم والتشهير.