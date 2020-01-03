التوحيد الإسلامي: لاستكمال مسيرة سليماني والعدوان الأميركي غايته نهب ثرواتنا

نعت حركة "التوحيد الاسلامي"، قائد فيلق القدس قاسم سليماني ومرافقيه، معربةً عن استنكارها "عمليّة الإغتيال الغادرة الّتي استهدفتهم في مطار العاصمة العراقية بغداد".
ورأت في بيان، أنّ "العدوان الأميركي المستمر على شعوبنا العربيّة والإسلاميّة غايته نهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا، وجعل كلّ حواضرنا ومدننا سوقًا للسلاح الأميركي الّذي يدفع ثمنه مئات مليارات الدولارات، وذلك لتحويل دولنا إلى ميدان للاقتتال الداخلي، بالتزامن مع الحصار السياسي والاقتصادي".
وشدّدت الحركة على "خروج الأميركي من العراق، واستكمال مسيرة سليماني".
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