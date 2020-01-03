حمدان: المسيرة مستمرة والخزي والعار لأميركا

ذكر امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​ بقول الرئيس ​جمال عبد الناصر​ :"اذا رأيتم ​اميركا​ راضية عني فاعلموا انني على خطأ. واشار حمدان الى انه بذلك قد حدد لنا بوضوح كلي ان ​الولايات المتحدة الاميركية​ هي العدو الاساسي والركن المركزي في ​الارهاب​ والاجرام العالمي وبعدوانها اليوم على ارض ​العراق​ يتأكد المؤكد بتورطها المباشر بعدما فشل استخدامها للوحدات الاسرائيلية المستترة بمسميات مذهبية وطائفية على امتداد امتنا العربية في المرحلة السابقة.

وختم بالقول أن السائرون في الطريق الى ​القدس​ بإستشهاد ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ قد خسروا قائدا مقاتلا باسلا من اجل ​فلسطين​ ولكن المسيرة مستمرة و الخزي والعار لاميركا والموت لليهود التلموديين و الموت لصفقة العصر والنصر لفلسطين الحرة العربية.