حمدان: المسيرة مستمرة والخزي والعار لأميركا

ذكر امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان بقول الرئيس جمال عبد الناصر :"اذا رأيتم اميركا راضية عني فاعلموا انني على خطأ. واشار حمدان الى انه بذلك قد حدد لنا بوضوح كلي ان الولايات المتحدة الاميركية هي العدو الاساسي والركن المركزي في الارهاب والاجرام العالمي وبعدوانها اليوم على ارض العراق يتأكد المؤكد بتورطها المباشر بعدما فشل استخدامها للوحدات الاسرائيلية المستترة بمسميات مذهبية وطائفية على امتداد امتنا العربية في المرحلة السابقة.
وختم بالقول أن السائرون في الطريق الى القدس بإستشهاد اللواء قاسم سليماني قد خسروا قائدا مقاتلا باسلا من اجل فلسطين ولكن المسيرة مستمرة و الخزي والعار لاميركا والموت لليهود التلموديين و الموت لصفقة العصر والنصر لفلسطين الحرة العربية.
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