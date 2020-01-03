3 جرحى نتيجة حادث سير على أوتوستراد ببنين- برقايل

أُصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة اثر ​حادث سير​ على أوتوستراد ​ببنين​ - ​برقايل​ عند مفترق صالة الأندلس، بين سيارة رباعية الدفع وشاحنة نقل صغيرة (بيك-آب) الّتي انحرفت عن مسارها، ونتيجة قوة الاصطدام انقلبت إلى جانب الطريق.

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